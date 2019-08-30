В Якутске неделя отметилась ДТП с участием велосипедистов

27 августа на перекрестке ул. П.Алексеева и Пояркова, около 14 часов 29-летний водитель, управляя транспортным средством «Тойота Виш» следуя со стороны ул. Орджоникидзе, при повороте налево в сторону ул. Пояркова, на регулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на 36-летнего велосипедиста, которая переезжала пешеходный переход на велосипеде, походу движения автомашины справа налево. Прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи диагностировали у 36-летней велосипедистки закрытый перелом берцовой кости слева и ушибы головы. В момент ДТП велосипедистка переезжала пешеходный переход на велосипеде и не была экипирована средствами защиты.

Еще одно ДТП с участием велосипедиста произошло 28 августа около 08 часов утра возле круга по Вилюйскому тракту.

Установлено, что 43-летний мужчина, управляя велосипедом, двигаясь по Вилюйскому тракту в сторону улицы Чайковского, при въезде на круговое движение, обозначенным дорожным знаком 4.3, не предоставил преимущество в движении автомашине «Мазда Демио», в результате чего произошло столкновение.

Прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи диагностировали у 43-летнего велосипедиста разрыв АКС (вывих ключицы), мужчина госпитализирован.

Следующий наезд на велосипедиста произошел 29 августа около 09 часов утра, возле дома №10 по пр. Ленина.

В ходе проверки было установлено, что 29-летний водитель, управляя транспортным средством «Тойота Виш», при выезде с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении 25-летнему велосипедисту, который двигался на велосипеде по тротуару со стороны пл. Орджоникидзе в направлении ул. Курашова, в результате чего произошло столкновение.

Прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи диагностировали у 25-летнего велосипедиста: СГМ, ушибы и ссадины головы, назначено амбулаторное лечение.

По всем фактам ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что любое дорожно-транспортное происшествие с участием водителей велосипеда и другого двухколесного транспорта, как правило, влечет тяжелые последствия. Автолюбителям в свою очередь необходимо помнить о том, что в летний период количество велосипедистов достигает своего максимума, это требует дополнительного внимания к дорожной обстановке. Еще раз напоминаем, что велосипед приравнивается к другим транспортным средствам, поэтому велосипедист, как водитель транспортного средства, при езде должен соблюдать правила дорожного движения и помнить об ответственности, лежащей на нем.

В завершении хотелось бы напомнить, что на территории города идет 2 этап профилактического мероприятия «Внимание Дети!». Так, в эти выходные дни на улицах заметно увеличится число участников дорожного движения особой категории – тысячи школьников отправятся в школы и приступят к учебным занятиям. Это прибавит работы и сотрудникам Госавтоинспекции, и беспокойства — родителям.

Для предупреждения дорожных происшествий с участием детей в День Знаний на территории столицы и ее пригородов плотность нарядов дорожно-патрульной службы будет увеличена. Вблизи школ будут нести службу инспекторы ГИБДД, которые помимо обеспечения правопорядка и общественной безопасности на дорогах, напомнят маленьким пешеходам и их родителям правила дорожного движения.

Уважаемые водители! Не превышайте установленную скорость движения, будьте бдительны вблизи мест проведения массовых мероприятий, рядом с образовательными учреждениями, вблизи пешеходных переходов и перекрестков, где могут появиться дети. Помните, что главные на дороге – дети, а их жизнь и здоровье – бесценны, и они – в ваших руках!

В установленном порядке будет обеспечиваться и сопровождение автобусов с детьми патрульными автомашинами дорожно-патрульной службы. Просим всех водителей при приближении колонн транспорта в сопровождении автомобилей с включенными проблесковыми маяками красно-синего цвета пропускать их, а в случае необходимости: принять вправо и остановиться, тем самым обеспечить безопасность детей.

Госавтоинспекция обращается к родителям! Кто, как не вы – первые учителя жизни для своих детей. 1 сентября, провожая своих детей в школу, напомните им о дорожной дисциплине и проведите их по безопасному маршруту из дома в школу и обратно. Научите ребенка соблюдать Правила дорожного движения и следовать только безопасному маршруту. Внушите, что спешка на дороге не приносит ничего хорошего. Для взрослого, попавшего в ДТП – это всегда несчастье, а для ребенка – это трагедия. Будьте примером для детей!