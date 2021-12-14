В Якутске не придется мерзнуть в ожидании автобусов

По информации заказчика МКУ «Главстрой», до конца декабря 2021 года в городе Якутске будут подключены к сетям ПАО «Якутскэнерго» и введены в эксплуатацию 14 теплых автобусных остановок.

На сегодня открыты и переданы в эксплуатацию МУП «ЯПАК» теплые остановки «Воинская», «Жилищный департамент», «Сельскохозяйственный техникум», «Площадь Победы», «Силуэт», «Алмазэргиэнбанк» на ул. Хабарова.

К 23 декабря откроют остановки «Институт мерзлотоведения» по ул. Мерзлотная, «Школа №10» по ул. Кальвица, «Областная больница» по ул. Стадухина, «Авиагруппа» по ул. 50 лет Советской Армии, «Магазин» по ул. Алымова и «Аэропорт» по Маганскому тракту в с. Маган, «Агрогородок» по ул. Центральная и «Больница» по ул. Каландаришвили в с. Хатассы.

До 31 декабря введут в эксплуатацию остановки «Сквер Гагарина» по ул. Можайского, «Спортивная школа» по ул. Дзержинского, «Новинка» по ул. Семена Данилова, «Новопортовская» по ул. Можайского, «Курнатовского» по ул. Курнатовского, «Сквер Аммосова» по ул. Кулаковского.

Власти Якутска будут строить теплые павильоны на автобусных остановках в течение трех лет и планируют довести их количество до ста. Наряду с этим, в ближайшие годы планируется воплотить в жизнь планы по обновлению всего городского автобусного парка и выстраиванию новой современной системы общественного транспорта.