В Якутске не могут вывезти мусор из-за снега на дорогах

С потеплением Региональный оператор «Якутскэкосети» вновь столкнулся с ежегодной проблемой – мусоровозы не могут заехать в некоторые дворы из-за нечищеных дорог. Так, за пять дней зафиксировано более 20 случаев, когда спецтехника застревала в снегу, — сообщает пресс-служба «Якутскэкосети».

Водители, штурмуют дворы и тратят на очистку одной площадки времени в два раза больше, чем обычно. При этом, если мусоровоз застрял, то на ее освобождение из снежного плена приходится задействовать дополнительную технику. Региональный оператор вынужден сдвигать графики вывоза отходов.

В «Якутскэкосети» надеются, что собственники мест накопления ТКО со всей ответственностью подойдут к прочистке подъездных путей, а организации и УК прочистят проблемные дворы.