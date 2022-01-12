В Якутске не минировали здание посольства Кыргызстана

Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) сообщает, что 10 января действительно поступало анонимное сообщение о минировании здания, в котором располагается отделение Посольства Кыргызстана в России в городе Якутске. Отметим, что подобные сообщения о минировании зданий посольств и консульств Кыргызстана поступили сразу в пяти российских городах, в том числе и в Якутске.

Специальные службы своевременно отреагировали и произвели соответствующую проверку. По итогам проверки информация не подтвердилась и оказалась ложной. Безопасности дипучреждения и его сотрудников, а также гражданам ничто не угрожает, сообщает министерство по внешним связям и делам народов Якутии.