23.03.2020
12:25
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Коронавирус

В Якутске не хватает противочумных костюмов

Источник: https://www.instagram.com/tv/B-D2MmhISIK/?utm_source=ig_web_copy_link
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