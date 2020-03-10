В Якутске названы победители IV конкурса ледовых и снежных скульптур

«Мы – дети севера»

6 марта в Якутске подведены итоги IV открытого городского конкурса по ледовым и снежным скульптурам «Мы – дети севера» им. М.П. Максимова среди учащихся художественных школ, детских школ искусств и общеобразовательных школ. Конкурс проводился с 3 по 6 марта.

В этом году в конкурсе приняли участие 18 команд из города Якутска, Мегино-Кангаласского, Таттинского, Хангаласского улусов — 36 детей в возрасте от 11 до 18 лет. На протяжении четырех дней участники создавали настоящие произведения искусства из природных материалов по номинациям «Ледовая скульптура» и «Снежная скульптура».

Оценивали работы член Союза художников России, народный мастер, член Ассоциации ледовых мастеров Канады Алексей Андреев, заслуженный работник культуры Якутии, специалист Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» Лариса Андреева, директор ледового парка «Северное Сияние», председатель Ассоциации ледовых мастеров республики Алексей Демьянов.

Обладателями гран-при стали воспитанницы ДШИИ им. Л.А. Ким города Якутска Ангелина Сергеева и Элина Петрова с композицией «Девочка и 12-рогий олень» (руководитель Егор Степанов). Команда награждена денежным призом в сумме 30000 рублей от ледового парка «Северное сияние», переходящим кубком и медалями.

Конкурс в номинации «Ледовая скульптура» прошел с 3 по 4 марта, в номинации «Снежная скульптура» – 5 и 6 марта. Команды-дипломанты I, II, III степени награждены медалями, кубками и сертификатами от магазина «Мир инструментов» на сумму 7 000, 5 000 и 3 000 рублей каждому участнику.

Дипломанты I степени:

• по ледовой скульптуре (младшая группа) — команда Ефимова Миши и Ефремова Сени с композицией «Дьеhегей о5ото» (Качикатская ДШИ, Хангаласский улус, рук. Николай Тырылгин);

• по ледовой скульптуре (старшая группа) — команда Скрябина Альберта и Шестакова Юрия с композицией «Я сделал это!» (Майинская СОШ им. В.П. Ларионова, рук. Архип Скрябин);

• по снежной скульптуре (младшая группа) — команда Ефимова Миши и Ефремова Сени с композицией «Байанай бэлэ5э» (Качикатская ДШИ, Хангаласский улус, рук. Николай Тырылгин);

• по снежной скульптуре (старшая группа) — команда Гурьевой Сайааны и Георгиевой Алины с композицией «Чаепитие» (ДШИИ им. Л.А. Ким г. Якутска, рук. Мария Гуляева).

Дипломанты II степени:

• по ледовой скульптуре (младшая группа) — команда Пахомовой Эли и Дьячковской Алины с композицией «Харананы кыайыы» (Майинская ДШИ им. М.К. Поповой, Мегино-Кангаласский улус, рук. Петр Петухов);

• по ледовой скульптуре (старшая группа) — команда Гурьевой Сайааны и Георгиевой Алины с композицией «Переданное от предков» (ДШИИ им. Л.А. Ким г. Якутска, рук. Мария Гуляева);

• по снежной скульптуре (младшая группа) — команда Колодезникова Уйгуна и Капитонова Максима (МОБУ СОШ №38 г. Якутска, рук. Алексей Капитонов);

• по снежной скульптуре (старшая группа) — команда Скрябина Альберта и Шестакова Юрия (Майинская СОШ им. В.П. Ларионова, с. Майя, Мегино-Кангаласский улус, рук. Архип Скрябин).

Дипломанты III степени:

• по ледовой скульптуре (младшая группа) — команда Колодезникова Уйгуна и Капитонова Максима с композицией «Туйах хатарааччы» (МОБУ СОШ №38 г. Якутска, рук. Алексей Капитонов);

• по ледовой скульптуре (старшая группа) — команда Бурнашева Кирилла и Фатхинурова Равиля с композицией «Кошки-мышки» (ДШИИ им. Л.А. Ким г. Якутска, рук. Егор Степанов);

• по снежной скульптуре (младшая группа) — команда Пахомовой Эли и Дьячковской Алины с композицией «Озерная русалка» (Майинская ДШИ им. М.К. Поповой, Мегино-Кангаласский улус, рук. Петр Петухов).

• по снежной скульптуре (старшая группа) — команда Ивановой Сардааны и Васильевой Гелии с композицией «Зооарка» (Майинская ДШИ им. М.К. Поповой, Мегино-Кангаласский улус, рук. Петр Петухов).

Победители специальных номинаций награждены медалями и денежными призами в размере 8 000 руб. от ледового парка «Северное сияние».

1. Номинация «Лучшая композиция» — Игнатьев Эрчимэн, Софронов Василий с композицией «Ый кыыhа» (с. Ытык-Кюель, Таттинский улус, рук. Афанасий Варфоломеев);

2. Номинация «Оригинальность композиции» — Гримм Кыйаара, Малышева Сайаана с композицией «Эбэ бэлэ5э» (ДШИИ им. Л.А. Ким г. Якутска, рук. Мария Гуляева);

3. Номинация «Раскрытие темы» — Максимов Альберт, Поленов Леонид с композицией «О5о саас» (Объединение «Биир тумсуу», с. Ытык-Кюель, Таттинский улус, рук. Василий Тистяхов);

4. Номинация «Будущие надежды» — Дьячков Михаил, Васильев Гаврил с композицией «Дьеhегей о5олоро» (ДШИИ им. Л.А. Ким г. Якутска, рук. Роман Шадрин);

5. Номинация «Чистота исполнения» — Малышев Толя, Попов Ярослав с композицией «Кун о5ото» (ДШИИ им. Л.А. Ким г. Якутска, рук. Николай Колодезников).

Специальным призом семьи Михаила Павловича Максимова была награждена команда воспитанниц ДШИИ им. Л.А. Ким г. Якутска Гурьевой Сайааны и Георгиевой Алины.

Специальный приз Общества мастеров «Мархеттон» достался команде Сергеевой Ангелины и Петровой Элины, представляющих ДШИИ им. Л.А. Ким г. Якутска.

Номинации «Лучший руководитель» были вручены преподавателям ДШИИ им. Л.А. Ким г. Якутска Роману Шадрину и Марии Гуляевой.

Медалями участника и сертификатами от магазина «Мир инструментов» на 2 000 руб. награждены Кириллин Конон, Сергей Никифоров, Иванова Сардаана, Васильева Гелия, Белолюбский Ганя, Андросов Олег, Борисов Дьулус, Павлов Алан, Слепцов Кирилл, Саввин Семен, Ткаченко Анатолий, Бояков Кирилл.

Учредители и организатораы конкурса – Управление культуры и духовного развития Окружной администрации, детская школа изобразительных искусств им. Л.А. Ким города Якутска и ледовый парк «Северное сияние».

Цель конкурса – развитие традиций, популяризация и совершенствование искусства юных мастеров в художественной обработке льда и снега, обмен творческим опытом, поддержка развития творческой активности учащихся художественных классов, а также поддержка творческой активности и стимулирование культурного отдыха в зимнее и весеннее время.