В Якутске назван самый красивый кот города

Город — это не только дома, дороги и коммуникации. Но это еще и его жители. Кто как не жители города лучше отражают дух места?

Но жители — это не только люди. Это еще и животные, постоянно живушие в городе. И в этом году, компетентное жюри избрало самого красивого кота!

Красота понятие субъективное. И поэтому главным критерием было — как можно лучше передать дух города. Чтобы при виде кота сразу всем стало ясно, что это кот из Якутска.

И этому критерию лучше всего соответствует кот Валера!

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