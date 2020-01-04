05.01.2020
04:20
338
Общество
В Якутске назван самый красивый кот города
Город — это не только дома, дороги и коммуникации. Но это еще и его жители. Кто как не жители города лучше отражают дух места?
Но жители — это не только люди. Это еще и животные, постоянно живушие в городе. И в этом году, компетентное жюри избрало самого красивого кота!
Красота понятие субъективное. И поэтому главным критерием было — как можно лучше передать дух города. Чтобы при виде кота сразу всем стало ясно, что это кот из Якутска.
И этому критерию лучше всего соответствует кот Валера!
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