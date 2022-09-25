25.09.2022
13:06
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Якутск

В Якутске назначили нового военкома

Фото 2021 года с новобранцами Оймяконского района

22 сентября назначен новый военный комиссар Якутска подполковник Евгений Крупенков — сообщается в телеграм-канале Балабкина Бриф Z.

Он заменит задержанного ранее Афанасия Захарова, который подозревается в оформлении военных билетов за деньги.

Евгений Крупенков до этого работал военным комиссаром Оймяконского и Момского улусов.

Фото: ulus.media
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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