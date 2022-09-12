12.09.2022
11:22
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Официально
В Якутске назначили нового председателя ТИК
До этого Сардана Алексеева возглавляла Управление обеспечения деятельности мэрии города
Сардана Алексеева назначена новым председателем Якутской ТИК. Об этом во время общегородской планерки сообщил глава города Евгений Григорьев.
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
#В Якутске назначили нового председателя ТИК#Мэрия Якутска#новый председатель ТИК#окружная администрация г. Якутска
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