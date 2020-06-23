В Якутске назначены дополнительные выборы

На внеочередной 18-й сессии Якутской городской Думы 23 июня депутаты рассмотрели вопрос о назначении дополнительных выборов по Центральному избирательному округу № 7. Датой выборов определили 13 сентября 2020 года.

Напомним, ранее депутатом гордумы от Центрального избирательного округа была Вера Никифорова, которая 22 мая по собственному желанию досрочно прекратила полномочия.

Как пояснил начальник правового управления гордумы Алексей Доценко, если дополнительные выборы не могут быть назначены на второе воскресенье сентября, они должны быть проведены не позднее чем через один год со дня досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу.

«Представительный орган муниципального образования, назначивший муниципальные выборы, в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения уведомляет избирательную комиссию муниципального образования о назначении муниципальных выборов. Такое решение должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования», — прокомментировал начальник правового управления.

Также на внеочередной сессии депутаты гордумы рассмотрели внесенный по инициативе главы Якутска вопрос по уточнению бюджета города. Как отметил председатель постоянной комиссии по бюджетной и экономической политике Якутской городской Думы Сергей Черных, увеличение расходной части бюджета, прежде всего, связано с пополнением резервного фонда и проведением предстоящих выборов по Центральному избирательному округу № 7, а также с финансированием муниципальных программ столичного школьного и дошкольного образования. «В итоге резервный фонд города на 2020 год увеличен до 126 миллионов рублей», — прокомментировал Сергей Черных.

По информации Департамента финансов окружной администрации города Якутска, в результате работы по оптимизации сокращены расходы на проезд в отпуск, командировочные расходы, расходы на повышение квалификации, приобретение основных средств, расходные материалы, праздничные мероприятия. Средства полученные в результате оптимизации расходов бюджета аккумулированы на пополнение резервированного источника экономии по использованию бюджетных ассигнований, в том числе экономии по итогам проведения закупок товаров, работ и услуг. Средства резервного фонда используются на мероприятия по профилактике распространения и устранению последствий коронавирусной инфекции на территории городского округа «город Якутск». Также было принято решение оставшуюся часть средств резервного фонда направить на решение проблем местного значения.

На вопросы депутатов по бюджету ответил заместитель начальника Департамента финансов Окружной администрации Василий Аржаков. В итоге депутаты поддержали внесение изменений в решение Якутской городской Думы «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В заключение депутаты в рамках внеочередной сессии обсудили и приняли вопрос о награждении знаком «За заслуги перед Якутском».