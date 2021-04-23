В Якутске наводится порядок с землями сельхозназначения

22 апреля состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса под председательством Парасковьи Козловой. Рассмотрены вопросы о плане мероприятий по развитию села в республике и работе «Пригородной теплосетевой компании» (ПТСК).

Первый вопрос — «О плане мероприятий по реализации комплексных мер по развитию села в Республике Саха (Якутия)». Информация Николая Степанова – руководителя Управления сельского хозяйства Окружной администрации города Якутска. Как известно, УСХ по сути является частью Минсельхоза республики, поэтому соотносит свои планы с республиканскими.

Основными направлениями агропромышленного комплекса городского округа является молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овощеводство и картофелеводство. На территории городского округа действуют 146 предприятий, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, в том числе 29 сельскохозяйственных организаций, 14 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 84 крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Продолжена работа по увеличению урожаев в растениеводстве. В 2020 году валовый сбор зерновых культур превысил показатели 2019 года на 35,5 % и достиг 445 тонн. Овощей выращено 9 275,6 тонн, что на 3,3 % превысило результат 2019 года.

На 3,0 % увеличилось поголовье крупного рогатого скота, на 0,8 % — поголовье лошадей, на 15,4 % — производство молока. На 12,6 % увеличился объем по заготовке сена.

По сравнению с 2019 годом площадь посевов сельскохозяйственных культур увеличилось на 65,2 гектара. На поддержку производства кормов в рамках реализации республиканской подпрограммы «Развитие кормопроизводства» из бюджета городского округа «город Якутск» выделено 6 млн рублей, всего с софинансированием Министерства сельского хозяйства РС (Я) 12,5 млн. руб.

Продолжается строительство 3-й очереди второго этапа круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» площадью 1,2 га по выращиванию огурцов, помидоров и зелени. Срок ввода намечен на 4 квартал 2021 года. Поставка продукции осуществляется в торговые сети города Якутска через 245 торговых точек и 57 близлежащих районах, а также в детские дошкольные учреждения. На конец 2020 года комплексом «Саюри» поставлено 530,7 тонн продукции, что в 2,2 раза превышает объем производства 2019 года. Объем поставки огурцов составляет 380,5 тонн (рост объема в 2,2 раза). С 2019 года ведутся первые поставки томатов и зелени. В этом году объемы томатов возросли в 3 раза и составило 131,2 тонны, зелень – 19,1 тонн на 1,4 раза. И наблюдая такую положительную динамику, при полной реализации проекта со строительством тепличных блоков с общей площадью 3,3 га в 2022 году, мы планируем обеспечить 60 % жителей города Якутска и близлежащих районов свежей овощной продукцией.

В 2020 году в целях развития материально-технической базы субъектов агропромышленного комплекса, было выдано 9 займов на сумму 15 543,0 тыс. руб. Большая часть сумм выданных займов (или 54,8%) — 10,0 млн. руб. предоставлена на приобретение техники.

В 2020 году по причине распространения новой короновирусной инфекции ухудшилось положение всех субъектов малого и среднего предпринимательства. Несмотря на то, что по федеральному законодательству сельскохозяйственные производители не вошли в перечень наиболее пострадавших в период пандемии отраслей экономики, совместно с Фондом представлены льготные периоды по оплате ежемесячных взносов на срок от 3 до 6 месяцев, снижена процентная ставка по займу с 7% до 4,67% годовых, на время действия льготного периода.

Реализованы следующие меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «город Якутск»: • от уплаты земельного налога в размере 25 процентов освобождены организации за налоговый период 2020 года, и индивидуальные предприниматели за налоговый период 2019 года. Поддержку получили около 1760 налогоплательщиков;

• установлена пониженная ставка единого налога на вмененный доход на 2020 год в размере 10 процентов. Поддержку получили около 2400 субъектов предпринимательства (50,2% от общего количества плательщиков ЕНВД) на сумму 48,2 млн. руб.;

• ряд мер поддержки предусмотрен для заемщиков Микрокредитной компании «Фонд развития города Якутска» в виде отсрочек по уплате процентов по кредитам, погашения основного долга, реструктуризации графика платежей в связи с отсрочкой по возврату основного долга на срок до 6 месяцев, снижения процентной ставки по займам.

Большой блок вопросов по использованию сельскохозяйственных земель. Недавно создана комиссия, которая будет проверять такие земли, и если они не используются по назначению, то подлежат изъятию.

У депутатов возник ряд вопросов о земле. Ольга Саргыдаева предложила окружной администрации предоставить план кадастровых работ (по спорным землям). Дело в том, что до сих пор на границах с улусами есть спорные пастбища. А депутат Иван Салатюк предложил рассмотреть вопрос возможности перевода хатасских сельхозземель под садоводство и огородничество. В итоге депутаты – члены постоянной комиссии решили провести отдельное заседание по ситуации с сельскохозяйственным землям с приглашением Агентства земельных отношений и Департамента по имущественным и земельным отношениям. А также предоставить план кадастровых работ.

Второй вопрос – «О работе МУП «Пригородная теплосетевая компания» ГО «город Якутск» в 2020 году и о плане работы на 2021 год». Информация директора Сергея Андриевского.

Предприятие предоставило «Анализ оплачиваемости услуг», отчет по финансово-хозяйственной деятельности, план работы по судебным и досудебным делам и отчет о судебено-претензиозной работе.

План по предоставлению тепла, воды и водоотведению в Хатассах, Кангалассах и Тулагино в целом выполняется. Выручка по сравнению с 2019 годом в 2020 году немного выросла (до 121 млн рублей). Предприятие работает в убыток. Долги накоплены в размере 125 млн рублей. Только «Сахатранснефтегазу» предприятие должно 68 млн рублей, и долги растут. При этом население оплачивает услуги только на 71%, что очень мало.

Планы просты: увеличение по возможности тарифов, усиление претензиозно-исковой работы, заключение договоров о реструктуризации долгов, уход от изношенности фондов. Давно есть план по акционированию и дальнейшему присоединению к АО «Теплоэнергия», что поддерживается окружной администрацией.

Депутат Ольга Саргыдаева заметила, что надо усилить работу с судебными приставами: встретиться с руководством, подавать в арбитражный суд на бездействие приставов.

Парасковья Козлова отметила, что работу с должниками можно эффективно вести через администрации пригородов.

Первый заместитель Главы города Роман Сорокин сказал, что качество услуг после присоединения к «Теплоэнергии» не ухудшится, может только улучшится. Специалисты ПТСК останутся работать.

Повысятся или снизятся тарифы? Пока об это говорить рано.

Депутаты – члены постоянной комиссии приняли информацию к сведению.