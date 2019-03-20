В Якутске нашлись без вести пропавшие дети

В Якутске нашлись 15-летняя девочка и 17-летний подросток, не вернувшиеся домой. Семьи обоих детей обратились в полицию.

В тот же день оба подростка вернулись домой. Как выяснилось, девочка гуляла со своим другом. А 17-летний школьник задержался на улице с одноклассниками и забыл предупредить родителей.

Как сообщает полиция, еще трое взрослых стали причинами для беспокойства. Во всех трех случаях пропавшие злоупотребляли алкоголем.

Так, 31-летний житель г. Якутска не вернулся вечером домой. Его сестра забеспокоилась и обратилась в полицию. Местонахождение разыскиваемого было установлено на следующий день.

В полицию обратился персонал дома престарелых с заявлением о пропаже постояльца. Через день сотрудники полиции установили местонахождение 64-летнего пенсионера, который также злоупотребил алкоголем.

По той же причине считался без вести пропавшим 56-летний местный житель. В полицию обратилась его сожительница. Вскоре он сам вернулся домой.