В Якутске нашли водителя, сбившего ребенка

За выходные на дорогах Якутска было зарегистрировано 25 ДТП, из них в одном травмы получила девочка.

Наезд был выявлен 13 ноября около 6 часов вечера при обращении в детское отделение РБ№1-НЦМ 12-летней девочки.

Предварительно установлено, что 13 ноября около 5 часов вечера возле дома №3 ул. 50 лет Советской Армии не установленный водитель, управляя не установленной автомашиной, совершил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и оставил место ДТП.

В результате наезда девочка получила травмы головы.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ИАЗ Отдела ГИБДД был установлен и задержан 31-летний водитель автомобиля «Хонда Стпевагон», который сразу признался инспекторам ИАЗ ОГИБДД в содеянном.

Из его объяснения следует, что из-за неправильно выбранной им безопасной скорости движения, совершил наезд пешехода. После чего он спросив – «нужна ли скорая» и получив отказ, сопроводил девочку до дома и оставил.

Инспектора ИАЗ ОГИБДД на водителя составили административный материал по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ за оставление места дорожного происшествия.

Отметим, что оставление места ДТП является одной из наиболее распространенных ошибок водителей. По закону такое нарушение влечет за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток (ч.2 ст.12.27 КоАП РФ.).

По факту ДТП проводится проверка.