23.09.2022
20:24
643
Происшествия
В Якутске нашли участников группового избиения молодой пары
В массовом избиении участвовало 10-15 человек, в полиции сообщили, что установили личности шести участников нападения. Часть из них оказалась несовершеннолетними – с ними провели профилактическую беседу и отпустили, перед законом будут отвечать их родители. Остальным грозит уголовное дело по статье о причинении вреда средней тяжести, сообщает тгк КП-Якутия
Полностью на https://www.yakutia.kp.ru/daily/27449.5/4652068/
Фото: тгк КП-Якутия
Источник: тгк КП-Якутия
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