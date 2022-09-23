В Якутске нашли участников группового избиения молодой пары

В массовом избиении участвовало 10-15 человек, в полиции сообщили, что установили личности шести участников нападения. Часть из них оказалась несовершеннолетними – с ними провели профилактическую беседу и отпустили, перед законом будут отвечать их родители. Остальным грозит уголовное дело по статье о причинении вреда средней тяжести, сообщает тгк КП-Якутия Полностью на https://www.yakutia.kp.ru/daily/27449.5/4652068/

Фото: тгк КП-Якутия Источник: тгк КП-Якутия

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