В Якутске нашли пропавшего более трех лет назад мужчину

51-летний житель Олекминского района вчера был остановлен для проверки документов нарядом вневедомственной охраны Росгвардии на улице Заводская. Гражданин нигде не работает и не имеет определенного места жительства. Росгвардейцы провели сверку с базами данных и установили, что мужчина находится в федеральном розыске, как утративший связь с родственниками с июля 2018 года. Задержанный доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

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