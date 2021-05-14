14.05.2021
13:30
216
Происшествия
В Якутске нашли пропавшего более трех лет назад мужчину
51-летний житель Олекминского района вчера был остановлен для проверки документов нарядом вневедомственной охраны Росгвардии на улице Заводская.
Гражданин нигде не работает и не имеет определенного места жительства. Росгвардейцы провели сверку с базами данных и установили, что мужчина находится в федеральном розыске, как утративший связь с родственниками с июля 2018 года.
Задержанный доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
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