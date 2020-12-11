В Якутске нашли нарушения в популярной доставке суши

«Golden dragon» Оперштаб города Якутска в четверг, 10 декабря, наряду с 10 шашлычными проверил 9 продуктовых магазинов, кафе и киберспортивный клуб. Нарушения нашли в заведении «Golden dragon» (доставка суши и пиццы) по ул. Дежнёва, 65А. «В связи с этим материалы будут переданы в Управление Роспотребнадзора по РС (Я) для принятия решения», — прокомментировал председатель административной комиссии г. Якутска Феликс Антонов. Нарушений не было в магазинах «Юлия» (ул. Хабарова 21), «Эргис» (ул. Петра Алексеева 14), киоске по продаже фруктов и овощей (ул. Петра Алексеева 14А), кафе «Сытный куш» (ул. Петра Алексеева, 14А), «Doner шаурма» (ул. Петра Алексеева, 14В), магазине оптики «Прозрение» (ул. Лермонтова, 90), торговых рядах на оптовой базе (ул. Билибина 6/2). Киберспортивный клуб «Oasis Gaming» (ул. Петра Алексеева, 14) закрыт.

Фото: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска

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