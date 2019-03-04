В Якутске наркоман попытался скрыться от полиции

Его все равно задержали.

Автопатруль ДПС, находясь на маршруте патрулирования в районе городской дамбы, заметил подозрительного пешехода. Мужчина шел неуверенно, озирался по сторонам, после чего достал из кармана штанов бумажный сверток и закурил. Когда увидел сотрудников полиции, попытался убежать.

В ходе проведенного обыска у 42-летнего уроженца Олекминского района, ранее судимого по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, сотрудниками отдела нарконтроля был изъят бумажный сверток с веществом растительного происхождения светло–коричневого цвета. Согласно результатам экспертизы, изъятое является синтетическим наркотиком «Спайс» массой около 5 граммов. Со слов задержанного, наркотическое средство предназначалось для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.