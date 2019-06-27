В Якутске наметился положительный сдвиг по техдиагностированию газового оборудования в старых домах

Весной этого года АО «Сахатранснефтегаз» провело масштабную кампанию по приостановке подачи газа в многоквартирные жилые дома с устаревшим газовым оборудованием. Сделано это было для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, так как именно регулярные проверки минимизируют вероятность аварийных ситуаций. Промежуточные итоги кампании показали положительный результат – на данный момент договора о прохождении техдиагностики предоставили жители 127 многоквартирных домов.

На сегодня нормативный срок эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) составляет 30 лет, после которого собственники многоквартирных жилых домов должны позаботиться о проведении технического диагностирования газового оборудования. Поставщик газа после уведомления жильцов за 40 и 20 дней в праве приостановить подачу газа в целях безопасности и предупреждения аварийных ситуаций, так как остаточный ресурс ВДГО и ВКГО могут определить только экспертные организации имеющие квалифицированный персонал и лабораторию неразрушающего контроля.

В 2019 году Управлением газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» инициирована кампания по приостановлению подачи газа жилым многоквартирным домам, находящимся на непосредственном способе управления (в основном это относится к деревянному жилфонду). На начало года в список таких домов было включено 231 МКД – это дома 1988 года постройки и старше, в которых не было проведено техническое диагностирование, т.е. не выявлен остаточный ресурс газопровода и газового оборудования.

С января по начало июня 2019 года из 231 многоквартирного дома отключение произведено в 124, в 130-ти МКД имеются договоры на проведение технического диагностирования, по 83-м МКД результаты экспертизы предоставлены и в 26-ти МКД устранены выявленные замечания, после которого произведен повторный пуск газа.

Пока не озаботились заключением договоров о прохождении ТД жители 104 многоквартирных домов. Им необходимо в ближайшее время выбрать ответственных лиц со своей стороны, которые будут взаимодействовать с экспертной организацией. Важно понимать, что техническое диагностирование газового оборудования в домах и квартирах продлевает срок эксплуатации на срок до 5 лет (определяет экспертная организация), после чего вновь требуется пройти проверку.

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» ставит в известность, что тем МКД, которые заключили договора на техдиагностирование газового оборудования, но не уложились в указанные в тексте соглашения сроки, необходимо пролонгировать документы и предоставить их в УГРС.