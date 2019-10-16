В Якутске наказаны руководители управляющих компаний

Прокуратура города Якутска провела проверку исполнения жилищного законодательства, законодательства о теплоснабжении.

Распоряжением главы городского округа «город Якутск» установлено, что для жилого фонда города отопительный период 2019-2020 г.г. должен быть начат не позднее 15.09.2019.

По состоянию на 24:00 час. 15 сентября 2019 года обслуживающие организации ООО УК «Арктика Строй» и ООО «Плутон-Вита» не обеспечили запуск тепловой энергии в ряд многоквартирных жилых домов по причине незавершения работ по ремонту систем отопления.

В связи с нарушением жилищных прав граждан, проживающих в указанных жилых домах, прокуратура г.Якутска возбудила в отношении руководителей названных управляющих организаций дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.22 КоАП РФ (нарушение лицом, ответственным за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).

По результатам рассмотрения административных материалов виновные лица привлечены к ответственности с назначением наказания в виде штрафов.