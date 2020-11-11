В Якутске найдены пропавшие женщины

Сотрудники полиции установили местонахождение разыскиваемых женщин в столице республики, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе МУ МВД России «Якутское».

«Одной из основных причин исчезновения является злоупотребление спиртными напитками и конфликты с родственниками», – подчеркивается в сообщении.

Так, полицейские обнаружили 32-летнюю женщину у ее знакомых вчера, 10 ноября. О ее пропаже заявили 8 ноября. Выяснилось, что ранее женщина неоднократно самовольно уходила из дома.

19-летнюю жительницу Якутска, которая 31 октября ушла из дома по улице Автодорожная, оперативники разыскали в день поступления заявления.

В настоящее время ведутся поиски 44-летней женщины, которая вышла из дома по улице Лермонтова и не дает о себе знать. В полицию обратилась ее дочь 10 ноября. Отмечается, что женщина ранее неоднократно самовольно уходила из дома.

Столичная полиция напоминает, что за распространение заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений предусматривается административная ответственность.