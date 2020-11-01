01.11.2020
15:14
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Происшествия

В Якутске найдено тело пропавшей два дня назад

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела 31-летней жительницы Якутска, которая вышла из дома утром 30 октября и не вернулась. 

«По факту обнаружения 31 октября 2020 года  тела молодой женщины следователем СО по городу Якутску СУ СК России по Якутии проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила ЯСИА старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС(Я) Надежда Дворецкая.

По информации источника ЯСИА,  тело было найдено под крыльцом аптеки рядом с домом, где она проживала.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: ЯСИА
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