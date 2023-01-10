В Якутске найдено тело молодого человека

В Якутске возле корпуса университета найдено тело молодого человека.

Предположительно, погибший упал с высоты.

Возле корпуса факультета естественных наук СВФУ в понедельник обнаружено тело молодого человека. Информацию об этом ЯСИА подтвердили в пресс-службе университета.

«Действительно, вчера, 9 января, возле КФЕНа было обнаружено тело человека. По предварительным данным, молодой человек забрался на крышу по наружной лестнице. Он не был студентом или преподавателем университета. Сейчас делом занимаются правоохранительные органы», — прокомментировали в СВФУ.

Следственные органы пока отказались комментировать данный случай.