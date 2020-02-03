В Якутске найдена пропавшая в прошлом году 14-летняя школьница
Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» установлены лица, объявленные в розыск в связи с утратой родственных связей.
Ушла из дома 16-летняя жительница столицы Якутии. Без вести пропавшая была разыскана у знакомых.
В отдел полиции №2 об отсутствии более четырех дней 57-летней женщины сообщили ее родственники. Как и 16-летняя она находилась у знакомых.
Заставила поволноваться родителей 14-летняя школьница, которая ушла из дома еще до Нового года. Несовершеннолетняя находилась у своих друзей.
Уважаемые граждане, просим сообщать родным о своем местонахождении: уходя или уезжая, всегда предупреждайте близких. Если ваше пребывание где-либо затягивается, позвоните родным, обязательно предупредите о том, что задерживаетесь.
Что касается несовершеннолетних, полиция напоминает родителям об их персональной ответственности. Не только научные труды, но и простая житейская мудрость гласит, что дети уходят из семей, в которых нет взаимопонимания.
Whatsapp +7 (999) 174-67-82