В Якутске наградили полицейского за поимку массового убийцы

Министр внутренних дел Республики Саха (Якутия) генерал-майор полиции Владимир Прокопенко вручил государственные и ведомственные награды семерым сотрудникам органов внутренних дел республики.

Указом Президента Российской Федерации высокой государственной награды удостоен старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска майор полиции Алексей Дьяконов, проявивший мужество и отвагу при задержании подозреваемого в убийстве четырех человек.

Напомним, что в марте прошлого года в г.Якутске полицейскими в кратчайшие сроки было установлено местонахождение подозреваемого в совершении особого тяжкого преступления. Когда оперативники окружили дом, где находился подозреваемый, он попытался скрыться, выпрыгнув через окно. Возле гаражей он был настигнут оперуполномоченным Алексеем Дьяконовым и, оказывая сопротивление, несколько раз ударил его ножом. Полицейский, отразив удары и получив ранение в левую руку, задержал подозреваемого. В торжественной обстановке медаль «За отвагу» полицейскому лично вручил генерал-майор полиции Владимир Прокопенко.

Также в этот день государственными наградами — медалями «За отличие в охране общественного порядка» — награждены начальник УЭБиПК полковник полиции Владимир Арбузов, начальник БСТМ полковник полиции Андрей Терехов, начальник ОМВД России по Нерюнгринскому району полковник полиции Александр Куликов. Почётным званием «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» поощрен начальник ОРЧ СБ полковник полиции Вячеслав Бутаков.

Благодарность Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации вручена начальнику Оперативного отдела полковнику полиции Леониду Парникову. Врач-методист ФКУЗ МСЧ майор внутренней службы в отставке Александр Жуковский отмечен грамотой главы Республики Саха (Якутия).