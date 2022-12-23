В Якутске наградили многодетных матерей

23 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное награждению почетным знаком городского округа «город Якутск» «Слава Матери» с участием главы городского округа «город Якутск» Евгения Григорьева, Председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова, заместителя главы городского округа «город Якутск» Натальи Романовой.

Также в мероприятии приняли участие: руководитель ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда г.Якутска при Министерстве труда и социального развития РС(Я)» Семен Матвеев, руководитель общественной организации «Лига женщин города Якутска» Антонина Титова, заместитель председателя Городской общественной организации «Совет отцов города Якутска» Яков Оконешников, председатель Городской общественной организации «Совет многодетных матерей города Якутска «Счастливый мир» Галина Сидорова.

В своей речи Председатель Якутской городской Думы отметил, что самым близким человеком для каждого является мама. «Именно наши мамы помогают нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир, напоминают нам об истинных ценностях жизни, стараются вырастить своих детей добрыми, сильными и порядочными. Без преувеличения, женщина, мама — основа общества, источник духовности народа. От того, насколько она сможет организовать жизнь своей семьи, воспитать своих детей, заложить в них моральные ценности, зависит формирование целой нации», — подчеркнул Альберт Семенов.

Обращаясь к многодетным матерям города Якутска, он отметил, что они — настоящие героини нашего времени. «Мы по праву восхищаемся вами, сильными женщинами, успешно сочетающими материнские обязанности с активным участием в трудовой, общественной и политической жизни нашего города и всей страны. Желаю всем матерям крепкого здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии, душевного тепла и спокойствия, мира и гармонии в душе», — добавил он.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов за особые заслуги в воспитании детей, активную гражданскую позицию, личный вклад в развитие и общественную жизнь города Якутска наградил почетным знаком «Слава Матери» многодетных матерей Надежду Седых, Наталью Строеву, Минору Тешебаеву, Туяру Филиппову и Марию Яковлеву.