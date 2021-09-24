24.09.2021
17:45
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Якутск

В Якутске наградили лучших предпринимателей

Ежегодно в четвертое воскресенье сентября вот уже на протяжении 20 лет  предприниматели Якутии отмечают свой профессиональный праздник. Несмотря на сложные времена, когда необходимо соблюдать социальное дистанцирование, в республике количество предпринимателей не снижается.  На сегодняшний день около 40 000 якутян работают, как говорится, на себя. 

В ходе торжественного онлайн-заседания Координационного совета по предпринимательству при главе г. Якутска лучшим и наиболее активным предпринимателям города вручили награды. 

Их поздравил председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов. Он подчеркнул, что предприниматель – это не профессия, а призвание. Предпринимателю приходится совмещать сразу несколько профессий, осуществлять закупки, вести бухгалтерский учет, работать с клиентами, управлять сотрудниками, планировать, контролировать и организовывать. 

«Несмотря на пандемию, благодаря предпринимателям, расширяется ассортимент товаров и услуг, повышается качественный уровень обслуживания населения, внедряются передовые современные технологии, создаются рабочие места», — отметил Альберт Никандрович. 

С поздравительной речью также выступили заместитель главы г. Якутска Антон Алексеенко и представители городских организаций, которые курируют предпринимательское сообщество. 

Как сказал заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма республики Максим Прокопьев, предпринимательская активность в основном, сосредоточена в г. Якутске. Без предпринимателей никакое движение и развитие не только в городе, но и в Якутии в целом, невозможно.

За вклад в развитие столицы республики —  города Якутска в области предпринимательства Почетной грамотой Якутской городской Думы наградили генерального директора ООО «Книжный маркет» Владимира Евтюшина. 

Лучшим предпринимателям города также вручили почетные грамоты и Благодарственные письма от имени окружной администрации и Якутской городской Думы. В их числе владельцы частных детских садов, цветочных, мебельных, продуктовых и других магазинов, салона-автозапчастей и известного магазина бытовой химии «Ганза».  

Фото: Пресс-служба Якутской городской Думы
Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы
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