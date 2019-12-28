В Якутске наградили лучших общественников по итогам Года добрососедства

28 декабря прошла традиционная предновогодняя встреча главы города Сарданы Авксентьевой с общественностью, посвященная подведению итогов Года добрососедства в Якутске и Года консолидации в Республике Саха (Якутия).

«Год добрососедства дал мощный импульс, чтобы мы внимательнее посмотрели вокруг себя, посмотрели на свои дворы и на своих соседей. И подумали, что мы можем сделать для родного города. И сегодня я вижу, что мы действительно сплотились для решения самых насущных задач», — отметила в своей приветственной речи Сардана Авксентьева.

На встрече глава города подвела итоги и рассказала о значимых событиях уходящего 2019 года, положительно оценив усилия самих горожан в том, чтобы улучшить мир вокруг себя. Обращаясь к общественности, Сардана Владимировна подчеркнула, что видит совместную работу не в больших и масштабных проектах.

«Наша с вами глобальная задача — каждый день улучшать жизнь вокруг себя, каждый день улучшать наш город», — сказала глава.

Глава города выразила благодарность молодым людям, которые занимаются пропагандой раздельного сбора мусора и сбором вторсырья, рассказывают о разумном потреблении и защищают хрупкую северной природу. Отдельно отметила старостат 203 микрорайона, который организовав «Соседский центр», совместно решает проблемы, проводит встречи и мероприятия, осуществляет управление своими многоквартирными домами.

Представители Строительного округа выразили благодарность за появление первого в республике муниципального молодежного центра «Арена.31», в котором собирается молодежь, рисует, занимается спортом, проводит свои мероприятия. Первый слет гражданских активистов, который прошел летом и собрал вместе все общественные городские советы, зарядил энергией на весь год и положил начало многим проектам, которые сегодня реализуются на уровне Окружной администрации.

«Городской бюджет имеет свои трудности, но для нас принципиально важно было снизить плату за проезд в автобусах. Важно, что дети с 1 по 11 класс из малообеспеченных семей со следующего года будут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Мы изыскали в бюджете средства на поддержку социального такси и на благоустройство жилья ветеранов и инвалидов», — высказалась Сардана Владимировна о первоочередных приоритетах.

Следующий 2020 год глава города объявила Годом поколений, в поддержку Года патриотизма в Республике Саха (Якутия) и Года памяти и славы в Российской Федерации, в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«В Год поколений мы будем подчеркивать важность преемственности и связи поколений. Ведь до тех пор, пока мы помним свою историю, пока мы благодарны поколению победителей — жива память о них и их подвиге», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

Перед общественностью с подведением итогов года выступил председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

«Между двумя ветвями городской власти — исполнительной и представительной — построена конструктивная работа. Можно констатировать, что мы плодотворно работали, нашли общее понимание, точки соприкосновения, чтобы наш город развивался, строился и жил нормально», — сказал Альберт Семенов.

Председатель Общественной палаты города Якутска Андрей Высоких поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и остановил внимание на планах следующего года. «Мы все должны объединяться, не ждать помощи и благ со стороны, а своими руками создавать наш город. На Слете общественных советов, организованном Общественной палатой, было очень много горожан, которым небезразличен свой дом, двор и город. Мы сможем сделать Якутск лучше, опираясь именно на таких людей», — сказал Андрей Высоких.

В заключении глава города Якутска поблагодарила всех присутствующих за проявленную инициативу и вклад в социально-экономическое развитие столицы и вручила награды, грамоты и благодарственные письма самым активным жителям города.