В Якутске наградили детей-героев

Вчера в рамках седьмого Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети — герои», в Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) были награждены четверо школьников спасших людей из воды. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федерального Собрания Российской Федерации БОРИСОВ Егор Афанасьевич и Начальник Главного управления ГАРИН Павел Сергеевич вручили юным героям памятные медали Федерального Собрания Российской Федерации «За проявленное мужество», а также памятные подарки.

– На свете много ситуаций, когда обстоятельства становятся выше человеческих сил, и только оперативность, точность и храбрость могут спасти самое ценное — жизнь. Уверен, что мы еще не раз услышим о Ваших славных поступках и достижениях, – с приветсвенным словом выступил Павел Гарин.

12 июля 2020 года 8-летний Валентин МИЩЕНКО отдыхал со своей семьей на речке Кенкеме в Горном районе. Встретив своего одноклассника Андрея, мальчики стали играть в воде. Одноклассник Валентина прыгнул с надувного матраса и угодил в яму и начал тонуть. Валентин не растерялся, мгновенно среагировал и вытащил друга из воды. Благодаря смелости, самоотверженности и решительным действиям Валентина была спасена жизнь.

13 июля 2020 года трое друзей – 14-летний Евгений ЕФИМОВ, 17-летний Станислав ЧУПАНОВ и 16-летний Леонид КУЛИЧКИН отправились купаться на протоку Ледорезка села Графский берег Намского улуса. Было очень жарко в тот день, но внезапно начался дождь и усилился ветер. Из-за этого волны и течение протоки большой реки стали резко усиливаться. Вдруг одна женщина начала кричать: «Помогите, девочки тонут!». Леонид, не раздумывая, бросился в воду и поплыл против течения к утопающим, ему бросились помогать Станислав, а затем и Евгений со спасательным кругом. Все мальчики хорошо умеют плавать, но течение было очень сильным. Ребятам было трудно добраться до девочек. Когда Леониду удалось добрался до первой девочки, она в шоке вцепилась в него, из-за чего они чуть не погибли. Но к этому моменту подоспели Станислав и Евгений со спасательными кругами. Они втроем, общими усилиями, вытащили на берег двух утопающих девочек. Благодаря смелости, самоотверженности и решительным действиям Леонида, Евгения и Станислава было спасено две жизни.