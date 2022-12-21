В Якутске надолго перекроют часть ул.Чернышевского

С 5 января до 1 сентября 2023 года (около 8 месяцев) будет ограничено движение на улице Чернышевского. Будет перекрыт участок от дома номер 86/2В по улице Чернышевского (магазин «Изобилие») до улицы Автодорожной. Здесь будут вестись работы по следующему этапу прокладки нового городского канализационного коллектора № 3, сообщает тгк КП-Якутия. https://www.yakutia.kp.ru/daily/27487/4696100/

Фото: тгк КП-Якутия Источник: тгк КП-Якутия

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх