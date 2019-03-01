В Якутске начнут учить школьников вождению

В проекте принимают участие дети, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Проект «За рулем» запускает Управление дорог совместно с Управлением молодежи и семейной политики столицы. Сегодня, 1 марта началась теоритическая часть обучения.

Организаторы уверены, что обучение позволит занять детей в свободное время и даст возможность в будущем трудоустроиться. Правилам вождения детей будут обучать в автошколе «Фаворит». По итогам проекта лучшие ученики будут поощрены сертификатами на бесплатное обучение по категории «В».

По словам начальника Управления молодежи и семейной политики г. Якутска Константин Соколова, это экспериментальная группа. Если проект оправдает цели, то в дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена.

«Первыми участие в проекте примут ученики 10-11 классов, а позже школьники 5-6 классов. Необходимо, чтобы у юных участников дорожного движения заранее сформировались навыки безопасной езды», — отметил начальник Управления дорог г. Якутска Валерий Домотов.