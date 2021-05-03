В Якутске начнут работу дежурные группы детского сада

В городе Якутске, в течение нерабочей недели с 4 по 7 мая, будут работать дежурные группы детского сада. Дежурный детский сад посещают дети преимущественно медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов.

Управление образования г. Якутска сообщает, что на основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 28 апреля 2021 года №АК-280/03 «Об организации работы дежурных групп в образовательных организациях», издан приказ «Об организации работы дежурного муниципального дошкольного образовательного учреждения» в период нерабочей недели с 4 по 7 мая 2021 года.

Управлением образования проведен мониторинг потребности родителей и законных представителей детей в посещении дежурного детского сада, привлеченных к работе в нерабочие дни, преимущественно из числа медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, организаций, обеспечивающих жизнеобеспечение городского хозяйства. Списки детей, которые будут посещать дежурный детский сад, сформированы на основании заявлений.

В столице дежурные группы будут открыты при муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка — Детский сад №11 «Подснежник».