В Якутске начинаются противопаводковые мероприятия

10 марта на еженедельном планерном совещании по ЖКХ руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал ЕГИНОВ заслушал отчеты ресурсоснабжающих организаций, предприятий жилищно-коммунального комплекса города, территориальных управлений.

Как сообщил главный инженер АО «Якутдорстрой» Александр ОДАНЕЦ, с прошлой недели предприятие приступило к подготовке противопаводковых работ.

«Очищаем водоотводные лотки по улицам Ильменская и Рыдзинского. Сегодня должны закончить улицу Ойунского, затем сразу перейдем на Тимирязева и Чернышевского. На данный момент работает 3 бригады», — пояснил главный инженер.

Руководители и специалисты территориальных органов управления сообщили о многочисленных жалобах горожан по отлову безнадзорных животных и уборке наледей. Айаал Егинов дал поручение МУП «Жилкомсервис» отработать по данным заявкам.

Представитель Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) обратился с просьбой к участникам планерного заседания провести разъяснительную работу по профилактике коронавирусной инфекции и распространения вируса бешенства. Роспотребнадзор рекомендует проводить регулярную дезинфекцию во всех местах массового скопления людей.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы города за неделю отработано 23% заявок. 100%-ным исполнением заявок отметились управляющие компании «Жилищный стандарт», «Промышленное» и регоператор «Якутскэкосети».

Руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов попросил представителей управляющих компаний соблюдать правила безопасности при уборке снега с крыш, своевременно очищать тротуары после сброса снега. Он напомнил, что продолжается сбор заявок на установку противопожарных сигнализаций в неблагоустроенном деревянном жилом фонде. Заявки по благоустроенному деревянному фонду начнут принимать с апреля.

В связи с этим, Айаал Егинов поручил руководителям территориальных органов управлений усилить разъяснительную работу по приему заявок на установку противопожарных сигнализаций в неблагоустроенном и частично-неблагоустроенном деревянном жилом фонде.