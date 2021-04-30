В Якутске начинают ходить дачные автобусы: Расписание

С 1 мая начнется регулярное движение автобусных маршрутов № 121, № 123, № 124 до дачных участков, расположенных по Вилюйскому и Намцырскому трактам. Соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Григорьев.

Директор МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания» Валерий Домотов сообщил, что автобусы № 121, № 123, № 124 будут отправляться с Автовокзала г. Якутска в установленные графиком время. Стоимость проезда составит 44 рубля за 1 поездку по наличному и безналичному расчету.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) санитарное состояние муниципальных автобусов строго проверяется, проводится уборка, дезинфекция и озонирование.

«Пассажиропоток находится на нашем постоянном контроле. С 1 мая возобновляем сезонные маршруты 121, 123, 124. Движение дачных автобусов продолжится до 15 сентября. Отмечу, что в сентябре период движения автобусов обычно продлевается, навстречу пожеланиям горожан», — отметил Валерий Домотов.

По информации МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», в конце апреля на Намцырском и Вилюйском трактах произведено грейдирование дорожного полотна.

График движения автобусов в летнее время будет размещен на сайте Окружной администрации г. Якутска и сайте МУП «ЯПАК» yapak.ykt.ru.

Расписание движения дачных автобусов с 1 по 10 мая 2021 г.

Автобус № 124 «Автовокзал-Намцырский тракт»

Время отправления от Автовокзала: 09.00 ч., 13.00 ч., 18.00 ч.

Время отправления с Намцырского тракта: 10.00 ч., 14.00 ч., 19.00 ч.,

Автобус № 121 «Автовокзал-Вилюйский тракт, 13 км»

Время отправления от Автовокзала: 09.15 ч., 11.15 ч., 16. 00 ч., 17.40.

Время отправления с 13 км Вилюйского тракта: 10.00 ч., 12.00 ч., 16. 45 ч., 18. 25.

Автобус № 123 «Автовокзал-Вилюйский тракт, 15-16 км»

Время отправления от Автовокзала: 8.30 ч., 10.20 ч., 16.30 ч., 18.20.

Время отправления с Вилюйского тракта — от 15 км: 09.15 ч., 11.05 ч., 17.15 ч., 19.10 ч.

С 16 км: 09.30 ч., 11.20 ч., 17.30 ч., 19.25 ч.