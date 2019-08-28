В Якутске начинается второй этап подготовки к осенне-зимнему периоду

На еженедельном планерном совещании по ЖКХ первый заместитель главы города Якутска Владимир Федоров заслушал отчеты ресурсоснабжающих организаций, управлений округов и пригородов о текущей работе. На сегодняшний день все предприятия города работают в штатном режиме.

На планерке обсудили вопросы по вывозу металлических гаражей, ведению работ по благоустройству на административных территориях, проведению мероприятий по ямочным ремонту.

Заместитель главы отметил, что предусмотренные в летний период подготовительные работы практически завершаются.

«На сегодня, город готов к зиме на 94 %. Со следующей недели переходим ко второму этапу. Осень короткая, поэтому будем ускоряться. В данное время ведутся работы по утеплению. Семь городских управ отчитались о 100-процентной готовности к зиме, в восьми территориях готовность составляет 94-98 процентов. Только у микрорайона Марха готовность ниже — около 78 процентов», — сказал Владимир Федоров.

Затронув тему благоустройства, первый заместитель главы города привел в пример жительницу 17 квартала Людмилу Геннадьевну Дриж, которая на территории своего многоквартирного дома высаживает цветы.

«Люди просто оградили территорию дома сеткой, и у них сейчас красивый палисадник. Таких неравнодушных людей надо поддерживать и всегда им помогать. Именно они достойны большого внимания. Пусть люди берут пример, как надо относиться к своему дому и двору. Красивые места нужно демонстрировать», — подчеркнул Федоров.

Первый замглавы дал поручение МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» изыскать возможность и предоставить горожанке материалы для ограждения.

Далее Владимир Федоров высказался о неэффективности выдачи субсидий и грантов на посевы, экспериментальные площадки, визуальные мероприятия в виде дорожных переходов и другие подобные проекты. «Приведу пример — мы потратили 1,6 миллионов рублей на оснащение пожарной сигнализацией деревянных многоквартирных домов и получили эффект в виде 18 спасенных от угрозы пожара домов за период с момента установки в марте этого года. А эти вложенные на гранты десятки миллионов рублей, по моим оценкам, не приносят никакого эффекта», — сказал первый заместитель главы.

В связи с этим, Владимир Федоров поручил руководителям территориальных управлений изучить целесообразность всех объектов, находящихся на содержании муниципального образования.

Напомним, с начала года пожарными сигнализациями оборудовано 136 деревянных жилых домов в Сайсарском, Строительном и Промышленном округах города, еще на 58 МКД работы находятся в разной степени готовности и будут завершены в ближайшее время. За полгода было 22 выезда пожарных по адресам в деревянном фонде по сигналам, поступившим с пожарных сигнализаций на пульт ЕДДС. В 18 случаях было зафиксировано реальное возгорание, таким образом, благодаря оперативному оповещению спасены от уничтожения жилые дома, в которых проживают сотни горожан.

К слову, о том, что установленная противопожарная сигнализация спасла их жизни, сообщали жители дома по ул. Жорницкого, 19, на встрече Владимира Федорова с жильцами 26 августа. По их словам, когда в июле загорелся подъезд их дома, пожарная сигнализация сработала моментально, и по сигналу сразу же приехали пожарные.

Следующим вопросом на планерке стал вывоз несанкционированных гаражей. Директор МУП «Жилкомсервис» Валерия Билоус предложила активизировать работу по нумерации гаражей.

«Шквал жалоб идет от горожан. Предлагаю активизировать работу по нумерации, потому что есть случаи, когда у владельцев гаражей есть на них документы. Надо найти с людьми контакт и совместными усилиями навести порядок по вывозу гаражей, не доводя до суда», — обратилась к руководителям территориальных органов Валерия Билоус.

В завершение Владимир Федоров поручил МКУ «Служба экуплуатации городского хозяйства» совместно с АО «Якутдорстрой» выяснить, есть ли возможность дополнительно выделить дорожные материалы для неблагоустроенных территорий городских округов. «При возможности нужно использовать остатки дорожных материалов на ямочный ремонт. Хотя бы таким способом, всеми возможными материалами в городе должны быть засыпаны ямы до зимы», — указал первый заместитель главы.