В Якутске начинается строительство новой поликлиники №2

Получено разрешение на строительство ГЧП-поликлиники в Якутске

Очередной проект государственно-частного партнёрства Группы «ВИС» в столице Республики Саха (Якутия) переходит в строительную стадию. Окружная администрация Якутска выдала разрешение на строительство поликлиники городской больницы №2 на 600 посещений в смену. Ранее соответствие проектной документации всем строительным нормам и правилам было подтверждено государственной экспертизой. Создаваемое учреждение первичного звена здравоохранения будет работать в формате СМАРТ.

Это не первый проект Группы «ВИС» в регионе по созданию социальной инфраструктуры. На принципах ГЧП построены и введены в эксплуатацию 4 школы, 5 детских садов, школа искусств, СМАРТ-библиотека и центр культуры и современного искусства. Сейчас в стадии строительства находится ещё один масштабный ГЧП-проект по созданию Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств.

Подготовка к началу строительства поликлиники уже проведена. На площадке в квартале Новопортовской завершена расчистка и вертикальная планировка территории площадью более 12 тыс. м2, установлено временное ограждение, выполнена отсыпка и разравнивание грунта.

Полученное разрешение на строительство позволит в ближайшее время приступить к устройству железобетонного свайного основания поликлиники. Якутск расположен в зоне вечной мерзлоты, поэтому все здания здесь строятся именно на сваях для того, чтобы тепло не подтапливало грунт. При строительстве поликлиники для обеспечения безопасности и поддержания стабильно отрицательных температур вокруг погруженных свай будет применено специальное охлаждающее оборудование, которое обеспечит искусственное охлаждение грунтов.

Медицинский комплекс из двух соединённых блоков запроектирован площадью 8856,8 м2. Он станет одним из самых крупных медцентров в Якутии и будет оснащён современным оборудованием экспертного класса. На шести этажах расположатся детская и взрослая поликлиники, а также женская консультация. В рамках проекта ГЧП предстоит большой объём не только строительно-монтажных работ, но и закупка, монтаж и пуско-наладка медицинской техники. Возведение здания поликлиники планируется завершить к концу 2023 года. После ввода объекта в эксплуатацию Группа «ВИС» по условиям соглашения с Правительством Якутии обеспечит его техническую эксплуатацию в течение 7 лет, а медицинские услуги будут оказываться государственным учреждением здравоохранения в рамках ОМС.