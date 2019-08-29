В Якутске начинается снос аварийных домов

На территории городского округа «город Якутск» начинается снос аварийных, расселенных и пострадавших в результате пожара домов.

29 августа в Якутске приступили к сносу аварийного расселенного дома по адресу 3-й Академический переулок, д. 20. Одноэтажный многоквартирный дом в установленном законом порядке признан аварийным и подлежащим сносу на основании распоряжения Окружной администрации города Якутска от 11 февраля 2011 года № 99р. Все жильцы получили возмещения за изымаемые жилые помещения, последний собственник освободил квартиру согласно акту об освобождении жилого помещения 26 августа текущего года. Данный многоквартирный дом расселен в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Якутск».

В ближайшее время начнутся работы по сносу аварийных домов по улице Богдана Чижика, д. 21 и Кузьмина, д. 17, корп. 1. Эти многоквартирные дома полностью расселены и готовы к сносу. Все работы по сносу согласовываются с ресурсоснабжающими организациями.

«Аварийные расселенные и сгоревшие дома представляют угрозу для жизни и здоровья горожан. Такие дома становятся местом, где могут происходить несчастные случаи и преступления, а также высока вероятность травмирования детей, так как становятся местом детских игр», — отметил директор МКУ «Департамент жилищных отношений» ГО «город Якутск» Александр Новолоков.

На месте сносимого аварийного дома по адресу 3-й Академический переулок, д. 20 намечается строительство сквера имени Героя Советского Союза Владимира Дионисьевича Лонгинова по проекту «Ретрокомпозиция фонарей и часов из кованого металла», сообщил руководитель управления Сайсарского округа Окружной администрации города Якутска Леонид Бястинов.

«Изначально планировалось строительство сквера в рамках муниципальной программы «Народный бюджет». Строительство разбили на два этапа, в этом году должны произвести снос дома, планировку по периметру и установку кованых изделий сквера. Также должны передать земельный участок муниципальному району «Усть-Алданский улус» для того, чтобы они на втором этапе строительства провели работы по благоустройству и установке памятного бюста Героя Советского Союза. Открытие планируется в следующем году, ко дню рождения Владимира Лонгинова 2 сентября 2020 года, и приурочено к 75-летию Победы», — прокомментировал руководитель управления Сайсарского округа Леонид Бястинов.