В Якутске начинается сбор гуманитарной помощи жителям Иркутской области

Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска совместно с Центром помощи семьям «Тэрчи» объявляет сбор гуманитарной помощи жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения.

«Молодежь города Якутска неравнодушна и готова поддержать жителей Иркутской области в непростой ситуации. Помогать нуждающимся – ответственность каждого», — сказал руководитель управления молодежи и семейной политики Константин СОКОЛОВ.

Напомним, что на территории Иркутской области в результате крупномасштабного наводнения затоплено более 6,7 тысячи жилых домов, 30 участков дорог, затоплено 15 автомобильных мостов. В десятках населенных пунктах погибли более 10 человек, в больницах находятся более 150 пострадавших. Всех неравнодушных граждан просим присоединиться к акции в поддержку населения Иркутской области.

Всех желающих оказать посильную помощь ждут по адресу: Ломоносова 31/1, 6 этаж, 89142749911