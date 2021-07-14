В Якутске начато строительство нового здания речевой школы

Извещение о начале строительства республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната на 120 мест для детей с тяжелыми нарушениями речи в городе Якутске поступило в Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я). Застройщиком объекта является – ООО «АЭБ Капитал».

«Проект речевой школы разработан с учетом специфики процесса обучения детей с проблемами речевого развития. В настоящее время инспектором строительного надзора составляется программа проверок объектов», — отметил первый заместитель руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Влад Пермяков.

Согласно проекту школы-интерната, предусмотрено строительство 2-этажной школы на 120 мест общей площадью 3012,35 кв. метров и 3-этажного здания интерната на 100 мест общей площадью 1816,60 кв. метров. Оба здания будут соединены тёплой галереей на первом этаже.

В современном учебном корпусе будут размещены учебные классы, оснащенные мультимедийным оборудованием для адаптации учебных программ к особенностям учеников, мастерские, спортивный зал, столовая на 60 посадочных мест, библиотека, актовый зал с эстрадой, кабинеты для логопеда, дополнительных кружков и творческих занятий. Кроме того, в школе предусмотрены специальные лифты-подъемники для удобного перемещения маломобильных учеников.

В здании интерната, помимо спальных комнат и основной группы помещений, будут расположены медицинский блок, кабинеты для кружковых занятий и самоподготовки, комнаты отдыха и релаксации. На территории объекта запланировано размещение игровых площадок и спортивных зон.

Строительство нового здания речевой школы стало возможным благодаря механизму государственно-частного партнерства, реализуемому и поддерживаемому главой и правительством Республики Саха (Якутия). Основным преимуществом применения механизма ГЧП в социальной сфере, является кратное увеличение числа вводимых объектов в пределах одного бюджетного цикла.