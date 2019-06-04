В Якутске начата проверка по факту жестокого обращения с детьми

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту жестокого обращения с малолетними детьми со стороны опекунов.

С заявлением о жестоком обращении в следственные органы СКР обратилась жительница города Якутска, которая сообщила, что в опекунской семье допускаются факты жестокого обращения с четырьмя ее несовершеннолетними племянниками, трое из которых – в возрасте от 9 до 12 лет.

О систематических побоях женщине сообщили сами дети, случайно встретив ее в общественном транспорте. При этом на телах мальчиков были видны следы физического воздействия.

В рамках процессуальной проверки следователями будут установлены фактические обстоятельства произошедшего и в случае подтверждения изложенных фактов дана соответствующая правовая оценка действиям лиц, причастных к незаконным действиям в отношении несовершеннолетних.