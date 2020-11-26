В Якутске начался самый красивый конкурс

Сегодня в Якутске стартовал V открытый городской конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» в рамках республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Организаторами выступают Управление культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска и ООО Парк «Северное сияние».

В конкурсе участвуют мастера, профессиональные художники, скульпторы, самодеятельные художники, мастера прикладного искусства, студенты и преподаватели ВУЗов, колледжей, училищ.

25 ноября мастера изготовили ледовые скульптуры на площади Орджоникидзе на тему «Лесная сказка». С 26 ноября по 30 ноября участники конкурса «Бриллианты Якутии» будут состязаться в мастерстве изготовления скульптур из снега и льда в Ледовом парке на 202 микрорайоне г. Якутска, в этом году тема конкурса — «Великая Победа». Об этом рассказала ведущий специалист Управления культуры и духовного развития Окружной администрации Полина Левина.

«С 2016 года в течение четырех лет конкурс имел международный статус. С якутскими мастерами состязались гости из разных городов России и зарубежных стран. В связи с пандемией коронавирусной инфекции, в этом году конкурс проходит в республиканском масштабе», — отметила Полина Левина.

Участники во время работы соблюдают социальную дистанцию и масочный режим, согласно требований Роспотребнадзора. Жители республики могут следить за конкурсом в Instagram-аккаунте Управления культуры и духовного развития г. Якутска @upravlenie_cultury_yakutsk

https://www.instagram.com/upravlenie_cultury_yakutsk/.

В конкурсе ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» участвуют 20 команд из Намского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Нюрбинского, Таттинского, Верхоянского, Верхневилюйского улусов, городов Мирный и Якутск. Победители будут награждены денежными призами. Мероприятие завершится 30 ноября.