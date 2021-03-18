В Якутске начался ремонт двух мостов через Теплое озеро

На мостах через Теплое озеро начались ремонтные работы, сообщил руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов.

16 марта состоялся аукцион, на котором из семи участников победителем определена подрядная организация «Саха Олимп».

«Проекты мостов разработаны. 18 марта подрядчики приступили к работам — демонтируют дощатое покрытие, выровняют вантовые конструкции, проведут работы по клетированию, а также работы по усилению мостов. Подрядная организация отремонтирует два моста на Теплом озере», — рассказал Айаал Егинов.

По контракту на ремонт потратят 1,5 млн рублей, срок сдачи работ — 15 апреля. Ремонт моста через Теплое озеро проводится по поручению исполняющего обязанности главы г. Якутска Евгения Григорьева.

Напомним, мост через озеро Теплое возле СВФУ был закрыт в сентябре 2020 года в связи с опасностью эксплуатации. Мост был перекошен, постоянно ломались деревянные балки, которые пытались отремонтировать, но из-за большого потока людей, мост не выдерживал нагрузки. После ремонта горожанам больше не придется испытывать неудобство и ходить по обходному пути.