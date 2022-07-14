В Якутске начался прием заявок конкурса на лучшее озеленение

Конкурс на лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление проходит этим летом на территории городского округа «город Якутск».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 августа 2022 года в территориальных органах управления и администрациях пригородов г. Якутска.

Конкурс проходит в два этапа.

Первый этап – территориальный, со 2 по 13 августа текущего года пройдут отборочные смотры конкурса. Итоги по номинациям подводят комиссии территориальных органов управления.

Второй этап – городской, с 18 по 29 августа текущего года. Итоги по номинациям подводятся Конкурсной комиссией среди победителей первого территориального этапа.

Все желающие могут принять участие в различных номинациях.

«Цветущий город» — номинация среди предприятий всех форм собственности, министерств, ведомств, объектов торговли и услуг.

«Цветущий двор» — номинация среди территориальных общественных самоуправлений, многоквартирных домов, индивидуального жилищного строительства.

«Цветущий сад» — проводится среди дошкольных образовательных учреждений.

«Цвет знаний» — проводится среди общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, высшего профессионального образования.

«Эколидер» — проводится среди некоммерческих организаций — общественные организации, общественные движения, ассоциации и союзы, общества, общины, землячества, партийные организации и прочие.

«КохиМания» — новаторские подходы и идеи, демонстрация современных направлений в проведении работ по озеленению кустарниковыми композициями из кохии. Проводится среди предприятий всех форм собственности, министерств, ведомств, общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, дошкольных образовательных учреждений, общественных организаций, объектов торговли и услуг, территориальных органов управления, администраций пригородных территорий, территориальных общественных самоуправлений, МКД, ИЖС.

Награждение победителей состоится во время праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города.

Подробнее с Положением конкурса можно ознакомиться по ссылке, заявка на участие в конкурсе в приложении к Положению: https://317708.selcdn.ru/upload-c210ae12053ad6c520b8c5388850ed5c/iblock/66f/66fa272a3fa8406c3f3179e5cc89199c/107p.pdf