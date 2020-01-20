В Якутске начался первый архитектурный хакатон
20 января в IT-парке пройдет первый архитектурный хакатон «Новая жизнь Домов культуры». В выходные определились списки участников, которые будут бороться за поездку в Нидерланды.
Напомним, что участники архитектурного хакатона в течении пяти дней по 10 часов будут работать над концепцией веб-сайта, App приложения и должны разработать эскизный проект реконструкции Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского для эффективного и современного использования здания.
«К сожалению, многие здания после реконструкции становятся не нужны. При их создании никто не спрашивает у жителей, что они хотели бы видеть, какие зоны необходимы, не проводятся хотя бы коворкинги. Этот архитектурный хакатон нацелен с помощью рабочей группы на работу с населением, будут проанализированы исторические ценности Домов культуры Якутии, которых на сегодня насчитывается около 600, их социально-культурную функцию. В конечном итоге будет создан веб-сайт или группа в социальной сети с анализом развития Домов культуры для туризма, образования, экономики, культуры и социальных связей, дизайн-проект Дома дружбы народов», — поделилась соучредитель VISOTA, основатель DVN architect Дарья Наугольнова.
Архитектурный хакатон пройдет с 20 по 25 января в IT-парке, 708 каб., сообщили ЯСИА в Центре компетенций по вопросам городской среды «Leto».
Всего на рассмотрении было более 40 заявок от желающих принять участие в первом архитектурном хакатоне, среди них дизайнеры, архитекторы, IT-специалисты и студенты. Стоит отметить, что условием на участие была личная заявка, не командная. Претенденты направляли своё резюме, портфолио и краткое эссе о том, почему хотят стать участником архитектурного хакатона.
Список участников архитектурного хакатона:
Архитекторы:
- Николаев Алексей;
- Григорьева Ульяна;
- Фомина Алина;
- Багынанова Иванна;
- Каплина Ньургуйаана;
- Макарова Мария;
- Чемезова Нарыйаана;
- Андросов Степан;
- Туласынов Леонтий;
- Ильинова Виктория;
- Исматов Нюргун.
Дизайнеры:
- Иванова Екатерина;
- Марков Александр;
- Лебедева Ирина.
IT-программисты:
- Герасимов Георгий;
- Степанова Нюргуяна;
- Семенов Семен;
- Григорьев Марк;
- Варламов Никита.
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