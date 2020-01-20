В Якутске начался первый архитектурный хакатон

20 января в IT-парке пройдет первый архитектурный хакатон «Новая жизнь Домов культуры». В выходные определились списки участников, которые будут бороться за поездку в Нидерланды.

Напомним, что участники архитектурного хакатона в течении пяти дней по 10 часов будут работать над концепцией веб-сайта, App приложения и должны разработать эскизный проект реконструкции Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского для эффективного и современного использования здания.

«К сожалению, многие здания после реконструкции становятся не нужны. При их создании никто не спрашивает у жителей, что они хотели бы видеть, какие зоны необходимы, не проводятся хотя бы коворкинги. Этот архитектурный хакатон нацелен с помощью рабочей группы на работу с населением, будут проанализированы исторические ценности Домов культуры Якутии, которых на сегодня насчитывается около 600, их социально-культурную функцию. В конечном итоге будет создан веб-сайт или группа в социальной сети с анализом развития Домов культуры для туризма, образования, экономики, культуры и социальных связей, дизайн-проект Дома дружбы народов», — поделилась соучредитель VISOTA, основатель DVN architect Дарья Наугольнова.

Архитектурный хакатон пройдет с 20 по 25 января в IT-парке, 708 каб., сообщили ЯСИА в Центре компетенций по вопросам городской среды «Leto».

Всего на рассмотрении было более 40 заявок от желающих принять участие в первом архитектурном хакатоне, среди них дизайнеры, архитекторы, IT-специалисты и студенты. Стоит отметить, что условием на участие была личная заявка, не командная. Претенденты направляли своё резюме, портфолио и краткое эссе о том, почему хотят стать участником архитектурного хакатона.

Список участников архитектурного хакатона:

Архитекторы:

Николаев Алексей;

Григорьева Ульяна;

Фомина Алина;

Багынанова Иванна;

Каплина Ньургуйаана;

Макарова Мария;

Чемезова Нарыйаана;

Андросов Степан;

Туласынов Леонтий;

Ильинова Виктория;

Исматов Нюргун.

Дизайнеры:

Иванова Екатерина;

Марков Александр;

Лебедева Ирина.

IT-программисты: