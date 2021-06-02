В Якутске начался долгожданный ремонт улиц

Подрядчики приступили к дорожным работам в Якутске.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» определены подрядные организации по 35 объектам с показателями по дорожным работам на выполнение строительно-монтажных работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и ремонту улично-дорожной сети города Якутска.

Подрядная организация по ремонту улицы Ивана Кульбертинова будет определена до 10 июня, сообщили в МКУ «Главстрой». Задержка контрактации объекта связана с подачей жалобы на конкурсную процедуру в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия).

На 1 июня из определенных подрядчиков к дорожным работам приступили ООО «Дорстрой», ООО «Альянс Строй 2007», АО «РИК Автодор», ООО «Инвестдорстрой».

На Окружном шоссе подрядной организацией ООО «Дорстрой» ведутся работы по укладке бордюрного камня, переустройству линии электропередачи, подготовке основания дорожной одежды перед укладкой асфальтобетонной смеси и устройству велодорожки.

Строительство подъездных дорог в селе Тулагино в квартале для многодетных ведет ООО «Альянс Строй 2007». На данном объекте проводится профилировка земельного полотна. На улице Каландаришвили в селе Хатассы идет процесс холодной регенерации технологией ресайклинг.

Подготовительные работы ведутся на улицах Широких-Полянского, Луговая, Советская, Халтурина, Шевченко, Старый Покровский тракт, а также на подъездных дорогах в селе Табага в квартале для многодетных.

Как сообщил директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов, на сегодня из 5 подрядных организаций 4 — ПАО «Дорисс», АО «РИК Автодор», ООО «Инвестдорстрой» и ДРСУ «Сэттэ» запустили в работу асфальтобетонные заводы.

Напомним, из 44 объектов 8 являются переходящими объектами с нулевыми показателями в этом году – это реконструкция улиц Винокурова и Можайского, ремонт улицы Нагорная в мкр. Кангалассы, а также капитальный ремонт проспекта Ленина, улиц Бабушкина, Ильменьская, Труда и Пирогова. В текущем году по этим участкам планируется большой объем земляных работ и вынос инженерных сетей.

В план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог на территории г. Якутска в 2021 году вошли 44 объекта общей протяженностью свыше 59 км. Плановый объем бюджетных средств на развитие улично-дорожной сети Якутска в рамках нацпроекта БКАД на текущий год составляет 2,2 млрд рублей.