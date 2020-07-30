В Якутске началось строительство Парка Победы

К 75-летнему юбилею Великой Победы приурочено начало строительства Парка Победы в Якутске. На этой неделе подрядчик приступил к благоустройству территории будущего парка по Автостраде 50 лет Октября. Граница территории отведенного участка составляет более 74,5 тысяч кв. метров.

Строительство парка разделено на две очереди. В этом году планируется строительство первой очереди общей площадью 14 500 кв. метров. В 2020 году на строительство выделено 20 млн рублей из бюджета города Якутска. Работу по благоустройства ведет подрядная организация ООО «Вертикаль», которая была определена по результатам конкурса. Заказчиком выступает МКУ «Главстрой».

По информации главного специалиста отдела капитального строительства МКУ «Главстрой» Василия Филиппова, в рамках благоустройства будет уложена тротуарная плитка на площади 5 тысяч кв. метров.

«Договор на поставку тротуарных плит с гранитной крошкой заключен с Красноярской подрядной организацией ООО «Гранит-гранат»», — прокомментировал Василий Филиппов.

По его словам, кроме укладки тротуарной плитки в этом году запланирована установка стелы «Город трудовой доблести» высотой 12 метров из железобетона и облицованной гранитом. Кроме того, построят входную группу – арку из металлоконструкций высотой 6 метров. Также на первом этапе работ проведут освещение вдоль тротуарной дорожки и установят мемориальную стелу.

Парк будет разделен на зоны: входные, мемориальная, мемориальный маршрут, пруд с фонтаном, зона фудкорта, спортивная, детская и другие.

«По контракту подрядчик произведет работы в два этапа. Первый этап завершится 3 сентября. За это время они завершат укладку тротуарной плитки и установку стел. Первую очередь комплекса планируем завершить 30 сентября», — отметил представитель МКУ «Главстрой».

В парке устроят автостоянку на 200 машин, проезды из асфальтобетона на общую площадь 4 998,30 кв. метров.

В Парке Победы планируется озеленение территории посевом многолетних трав, посадить кустарники и деревья. Площадь озеленяемой территории составит 3 205 кв. метров.

Полный цикл строительства Парка Победы запланирован на три года. Работы будут завершены в 2022 году, к 100-летию автономии Якутии, на эти цели предусмотрено 80 млн рублей. Проект разработан ООО Проектное бюро «Старт» из г. Якутска.