В Якутске началось строительство дополнительного здания школы № 29

12 апреля, в День космонавтики в городе Якутске торжественно установили первую сваю нового дополнительного здания Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29» (с углубленным изучением отдельных предметов).

Новое дополнительное здание рассчитано на 350 мест в одну смену. Общая площадь трехэтажного объекта составит более 8 тысяч квадратных метров. На кровле здания планируют сделать детскую и спортивную площадки, также зону для ходьбы.

Пристрой к школе строится в рамках реализации национального проекта «Образование». Заказчиком выступает МКУ «Главстрой» города Якутска, застройщик – ООО «Оптима-Строй».

Глава города Якутска Евгений Григорьев во время торжественной церемонии отметил, что благодаря реализации национального проекта «Образование» на территории города одновременно строится 6 школ, и это — рекордный показатель.

«Главой республики Айсеном Николаевым поставлена задача войти в топ 15 лучших регионов страны по качеству школьного образования и обеспеченности школ современной материально-технической базой. Строительство школ и пристроев в Якутске – это большой вклад в образование и развитие детей, значит в наше общее будущее», — сказал глава Якутска.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов подчеркнул, что руководство республики и города делает все возможное для того, чтобы в столице Якутии строились новые социальные объекты, и чтобы дети учились, развивались в современных условиях.

От имени коллектива средней общеобразовательной школы № 29 слова благодарности руководству города, республики и страны выразила директор школы Марфа Яковлева.

«Начало строительства дополнительного здания нашей школы втройне знаменателен тем, что церемония закладки первой сваи проводится в Год педагога и наставника в России, а также в Год труда в Якутии», — сказала директор.

Коллектив школы № 29 с началом строительства также поздравили Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по делам семьи и детства Алена Атласова и член Общественной палаты города Якутска Олег Шемякин.