В Якутске началось строительство 2-й очереди Кардиососудистого центра

В Якутске 6 августа состоялась торжественная церемония закладки первой сваи Республиканского кардиологического диспансера Национального центра медицины.

Строительство второй очереди Кардиососудистого центра стоимостью 4 млрд 597 млн рублей стало возможным благодаря «единой субсидии» – средств, выделяемых дальневосточным регионам из федерального бюджета на создание социальной инфраструктуры в центрах экономического роста.

Республиканский кардиологический диспансер на 150 мест будет связан переходом с Консультативно-диагностическим центром Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины. Строительством объекта площадью 16 тыс кв м займется компания «Сэттэ».

Глава региона Айсен Николаев отметил, что уже к 2022 году жители Якутии, страдающие от болезней системы кровообращения, смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы республики.

«Мы долго готовились к этому масштабному событию. Шла напряженная работа по подготовке проекта, его продвижению в федеральных органах власти. В итоге он получил огромную поддержку полномочного представителя Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева и министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлова. Но если бы не достижения наших кардиохирургов и врачей в области лечения болезней системы кровообращения, у нас вряд ли что-то получилось бы. Убежден, что это будет самый современный кардиологический диспансер на всём Дальнем Востоке», – сказал Айсен Николаев.

«Известно, что сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности населения. Это определяет значимость данного объекта. Для нас строительство кардиососудистого центра является новым этапом в реализации самых передовых технологий диагностики и лечения пациентов с цереброваскулярными заболеваниями. У нас высококвалифицированный персонал, который уже провел первую на Дальнем Востоке операцию по пересадке сердца. И, мы, врачи, готовы к вызовам времени», – сказал генеральный директор Национального центра медицины Николай Лугинов.

Отметим, что строительство Центра позволит снизить смертность от болезней системы кровообращения в Якутии с 364 до 279 человек на 100 тысяч жителей к 2024 году. Наличие такого учреждения также повлияет на показатели и по Дальнему Востоку, так как в Якутск ездят лечиться из других соседних регионов, а проект снизит случаи смертности с 515 до 437 пациентов на 100 тысяч населения.