09.11.2022
20:20
236

Финансы

В Якутске началось падение цен на недвижимость — эксперт

Якутске с осени текущего года наблюдается снижение цен на недвижимость примерно на 2-3%. Это явление продержится до конца текущего года. О ситуации на рынке недвижимости рассказала ЯСИА эксперт, руководитель отдела продаж агентства недвижимости Century21 Премиум Нюргуяна Степанова.

«С начала 2022 года цены на новостройки и вторичное жильё продолжали расти. Причиной этого стала высокая инфляция, повышение ключевой ставки, а вместе с ней и ставки по ипотечным кредитам. Осенью же мы наблюдали падение цен на недвижимость примерно на 2-3%. Сейчас это явление сохраняется и продержится до конца года», — отметила Нюргуяна Степанова.

Так, снижение цен наблюдается на вторичном рынке жилья Якутска. В новостройках же стоимость практически не изменилась в связи с большим покупательским спросом. На данный момент стоимость жилья за один квадратный метр по городу начинается от 120 тысяч рублей. В центре, в 203 микрорайоне и в районе цирка варьируется от 140 до 160 тысяч рублей.

Подробнее на ЯСИА

Фото: Sakhalife
Источник: ЯСИА

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх