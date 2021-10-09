В Якутске начальные классы идут в школы – зампред правительства

На сегодня в Якутии 38 % школ продолжают вести обучение в традиционном формате, 43 % — дистанционно, 19 % применяют смешанный формат. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников. Так, на дистанционное обучение перешли школы города Якутска, Мегино-Кангаласского, Сунтарского и Чурапчинского улусов.

Касаясь ситуации в городе Якутске, вице-премьер отметил, что после консультаций с управлением Роспотребнадзора Якутии принято решение о том, что в городе Якутске ученики с 1 по 4 класс будут обучаться с посещением школы, то есть в традиционном формате. Вместе с тем с связи с напряженной эпидемиологической обстановкой ученики с 5 по 11 класс продолжать обучение на дому, в дистанционном формате.

Сергей Местников также проинформировал о том, что при улучшении эпидситуации будет рассмотрена возможность перехода на полностью очный формат обучения.