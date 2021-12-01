В Якутске начались предпроектные работы по строительству подъездной дороги до мусороперегрузочной станции

В городе Якутске начинаются предпроектные работы по строительству подъездной дороги до мусороперегрузочной станции с элементами сортировки на ФАД «Вилюй».

«ООО «Доринжиниринг», которое входит в группу компаний «Талакан», проведет оценку возможности и эффективности реализации объекта в техническом, технологическом и экономическом аспектах, изучит риски, связанные со строительством в сложных мерзлотно-грунтовых условиях и разработает оптимальные решения», — разъяснил руководитель группы компаний «Талакан» Василий Николаев.

Строительство данной дороги позволит оптимизировать логистику доставки отходов на полигон, который планируется построить на 27 км Вилюйского тракта, в рамках республиканской программы строительства объекта (полигона) размещения твердых коммунальных отходов в городе Якутск. Реализация строительства мусороперегрузочной станции ведется в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».